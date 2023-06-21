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16:12, 21 июня 2023Россия

Путин рассказал о «наколотивших» на Украине сотни танков ВСУ российских войсках

Путин: российские военные на Украине наколотили 245 танков ВСУ и примерно 678 бронемашин

Фото: Егор Алеев / РИА Новости

По состоянию на 20 июня российскими войсками уничтожено уже 245 танков и 678 бронемашин войск Украины, причем это данные только с момента начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал президент Владимир Путин в беседе с Павлом Зарубиным. Запись разговора публикуется в Telegram-канале журналиста.

Таким образом президент ответил на вопрос об обстановке на фронте. Путин отметил, что с 4 июня, когда ВСУ начали активные действия на линии соприкосновения, «мужики намолотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа». При этом конкретных цифр по потерям среди личного состава ВСУ российский лидер не привел, добавив, что «они очень значительными являются».

Он также заявил, что на данный момент на фронте наблюдается затишье, и «это связано с серьезными потерями противника». В настоящее время ВСУ, как предположил президент России, пытаются восстановить свою армию, делают перегруппировку подразделений из оставшихся бойцов. При этом российский лидер обратил внимание на то, что ВСУ располагают резервами, так что «потенциал пока не исчерпан».

Помимо этого, президент России сообщил, что сейчас в специальной военной операции (СВО) участвуют в том числе и наследники поколения ветеранов Великой Отечественной войны. «В наши дни наследники поколения героев Отечественной, Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине и своему народу, стойко сражаются за Отечество», — заявил он.

Незадолго до этого, 16 июня, российский лидер сообщал, что украинские военные потеряли уже 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Он также добавил, что украинские войска не добиваются успехов ни на одном из направлений.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Варвара Кошечкина
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