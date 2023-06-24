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07:51, 24 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об участии украинских женщин в штурмовых отрядах ВСУ

Подполковник ЛНР Марочко заявил об участии украинских женщин в штурмовых отрядах ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил об участии украинских женщин в штурмовых отрядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит URA.RU.

Офицер отметил, что на линии боевого соприкосновения обнаружены тела девушек, которые были участницами военных действий.

Марочко допустил, что женщины на Украине в ближайшее время будут попадать под всеобщую мобилизацию. Он назвал это признаком эффективной работы российских военных, поскольку ВСУ несут «катастрофические потери» личного состава.

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«Я считаю, что мужчин будут в Киеве отлавливать также, как было в других городах, так как желающих служить нет. Так называемые патриоты там закончились уже давно», — заявил подполковник в отставке.

По его мнению, подобная участь постигнет и другие украинские города, там уже идет скрытая мобилизация, а панические настроения граждан на довольно высоком уровне. Марочко выразил уверенность, что мобилизованы будут все категории годности, поскольку главной задачей является численность и выполнение поставленных задач военкомами.

Ранее сообщалось, что в украинском Ровно восьмилетний мальчик получил повестку, которая предназначалась его отцу, уже 1,5 года как проходящему службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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