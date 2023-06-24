Медведев допустил участие иностранцев и элитных офицеров в подготовке мятежа

Медведев допустил участие иностранцев и офицеров элитных частей ВС РФ в подготовке мятежа

Начало событий в новости Медведев назвал целью мятежа ЧВК «Вагнер» захват власти в России

В подготовке мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» могли участвовать иностранные специалисты и офицеры из элитных частей Вооруженных сил (ВС) России. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, Россия не позволит мятежникам довести ситуацию до государственного переворота и мирового кризиса.

Он указал, что руководство страны не допустит захвата власти «свихнувшимися преступниками».

Зампред Совбеза назвал мятеж хорошо продуманной и спланированной операцией.

В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.