Медведев назвал целью мятежа ЧВК «Вагнер» захват власти в России

Медведев назвал мятеж ЧВК «Вагнер» продуманной операцией с целью захватить власть

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» хорошо продуманной и спланированной операцией и подчеркнул, что ее конечной целью является захват власти в России. Его слова передает ТАСС.

«Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране», — заявил он.

Медведев добавил, что развитие событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему «срежиссированного госпереворота». Он подчеркнул, что российские власти не позволят пойти события по сценарию, развитие которого желают бойцы ЧВК «Вагнер».