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12:28, 24 июня 2023Россия

Медведев призвал сплотиться вокруг Путина

Зампред Совбеза Медведев призвал сплотиться вокруг страны и Путина

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг страны и президента России Владимира Путина. Об этом бывший глава государства написал в своем Telegram-канале.

Медведев призвал сплотиться, чтобы спасти государство. «Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы её не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — написал зампред Совбеза.

Ранее спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации полностью поддерживает президента России Владимира Путина и понимает необходимость консолидации общества.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Нина Ташевская
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