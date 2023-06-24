Медведев призвал сплотиться вокруг Путина

Зампред Совбеза Медведев призвал сплотиться вокруг страны и Путина

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг страны и президента России Владимира Путина. Об этом бывший глава государства написал в своем Telegram-канале.

Медведев призвал сплотиться, чтобы спасти государство. «Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы её не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — написал зампред Совбеза.

Ранее спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации полностью поддерживает президента России Владимира Путина и понимает необходимость консолидации общества.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».