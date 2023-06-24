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15:32, 24 июня 2023Россия

Раскрыто местонахождение Мишустина на фоне мятежа ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба кабмина: Мишустин на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» находится на рабочем месте

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава правительства России Михаил Мишустин на фоне ситуации вокруг мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» находится на рабочем месте. Такие детали ТАСС раскрыли в пресс-службе кабмина.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил слухи о том, что премьер-министр вылетел в Санкт-Петербург.

«Михаил Мишустин на рабочем месте проводит ряд совещаний с членами правительства, в том числе по реализации поручений, данных на совещании по развитию авиаотрасли в Казани», — заявили в пресс-службе правительства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее опроверг данные об отъезде президента России Владимира Путина в Петербург. Он отметил, что глава государства на данный момент работает в Кремле.

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