Раскрыто местонахождение Мишустина на фоне мятежа ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба кабмина: Мишустин на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» находится на рабочем месте

Глава правительства России Михаил Мишустин на фоне ситуации вокруг мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» находится на рабочем месте. Такие детали ТАСС раскрыли в пресс-службе кабмина.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил слухи о том, что премьер-министр вылетел в Санкт-Петербург.

«Михаил Мишустин на рабочем месте проводит ряд совещаний с членами правительства, в том числе по реализации поручений, данных на совещании по развитию авиаотрасли в Казани», — заявили в пресс-службе правительства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее опроверг данные об отъезде президента России Владимира Путина в Петербург. Он отметил, что глава государства на данный момент работает в Кремле.