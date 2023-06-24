Песков опроверг сообщения об отъезде Путина в Петербург

Пресс-секретарь Песков опроверг сообщения о том, что Путин якобы вылетел в Санкт-Петербург

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы вылетел в Санкт-Петербург. Об этом он заявил ТАСС.

До этого соответствующие слухи распространил ряд Telegram-каналов.

«Путин работает в Кремле», — заверил пресс-секретарь президента.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг России и Путина на фоне действий частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки, и пригрозил в ответ применить силу. После этого в отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Путин назвал организаторов мятежа предателями и пообещал им «неминуемое наказание».

