Житель Ростова-на-Дону описал обстановку в городе

Житель Ростова-на-Дону заявил, что в городе сохраняется спокойная обстановка

Житель Ростова-на-Дону Кирилл Трубилин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в городе сохраняется спокойная обстановка.

«Только что проезжал по городу, центральные улицы открыты для движения. Единственное, перекрыт участок на проспекте Буденновском. А так люди спокойно ходят, отдыхают», — поделился житель города.

В настоящее время ростовчане продолжают гулять по пешеходным улицам. Самой оживленной остается улица Пушкинская. Здесь без изменений работают ночные заведения. Военных и полицейских не видно.

Ранее сообщалось, что в городе рядом со штабом Южного военного округа (ЮВО) выставлены посты, за порядком следят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

