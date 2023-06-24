Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:50, 24 июня 2023Россия

Житель Ростова-на-Дону описал обстановку в городе

Житель Ростова-на-Дону заявил, что в городе сохраняется спокойная обстановка

Житель Ростова-на-Дону Кирилл Трубилин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в городе сохраняется спокойная обстановка.

«Только что проезжал по городу, центральные улицы открыты для движения. Единственное, перекрыт участок на проспекте Буденновском. А так люди спокойно ходят, отдыхают», — поделился житель города.

В настоящее время ростовчане продолжают гулять по пешеходным улицам. Самой оживленной остается улица Пушкинская. Здесь без изменений работают ночные заведения. Военных и полицейских не видно.

Ранее сообщалось, что в городе рядом со штабом Южного военного округа (ЮВО) выставлены посты, за порядком следят военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ завела на Пригожина дело о мятеже, Суровикин обратился к ЧВК «Вагнер», в Москве усилена безопасность. Что известно?
    В Днепропетровске прогремели взрывы
    Байдену рассказали про попытку мятежа Пригожина
    Финансист рассказала о праве банков блокировать счета без объяснения причин
    Житель Ростова-на-Дону описал обстановку в городе
    Стало известно о разочаровании военных ВСУ из-за ожиданий от контрнаступления
    Российский губернатор описал действия Пригожина словами «плохо в высшей степени»
    На въезде в Ростов-на-Дону усилили меры безопасности
    Песков рассказал об информировании Путина в связи с попыткой мятежа
    Опубликовано видео обстановки у штаба ЮВО в Ростове на фоне заявлений Пригожина
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.