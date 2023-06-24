Очевидцы рассказали о возвращении ряда бойцов ЧВК «Вагнер» на исходные позиции

Очевидцы в Ростове-на-Дону заявили о возвращении ряда бойцов «Вагнера» на исходные позиции

Ряд бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» решил вернуться на исходные позиции. Об этом рассказали очевидцы в Ростове-на-Дону, передает телеканал «Россия 24» в прямом эфире.

О каком числе идет речь, не уточняется.

Ранее Минобороны России сообщило, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» одумалась, обратилась в ведомство и вернулась в место дислокации. Ведомство призвало всех остальных бойцов военной компании также проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны.

До этого стало известно, что в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом послужили выдвинутые им обвинения в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».