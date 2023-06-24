Отели на юге России пообещали дождаться туристов

РТС: отели обещали сохранить бронь опоздавших туристов и вернуть деньги в случае отказа

Большинство туристов рассчитывают добраться к месту запланированного отдыха, массовых аннуляций в отелях на юге России из-за перекрытий на федеральных автотрассах М-2 «Крым» и М4 «Дон» в Ростовской области не наблюдается. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РТС) в своем Telegram-канале.

Вместе с тем гостиницы пообещали сохранить брони гостей, опоздавших по объективным причинам ко времени заселения в субботу, 24 июня. Им будет пересчитана стоимость отдыха и возвращены денежные средства за неиспользованные дни. Также туристам предлагается перенести даты отпуска либо отказаться от него — в этом случае отели вернут им оплату в полном объеме.

В РТС отметили, что все московские аэропорты и железнодорожные узлы работают в штатном режиме.

Ранее 24 июня Минтранс по Московской области сообщил, что в Подмосковье частично перекрыли трассы «Дон», «Урал» и «Крым». Движение ограничено на мостах через реку Оку на 118-м километре трассы М-4 «Дон», 115-м километре трассы М-5 «Урал», а также на 103-м километре трассы М-2 «Крым».