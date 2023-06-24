Стало известно о первой жертве вируса Оз

В Японии подтвердили первый фатальный исход от заражения вирусом Оз

Первый случай заражения человека вирусом Оз с летальным исходом зарегистрирован в Японии. Об этом пишет NHK со ссылкой на Минздрав страны.

Жертвой вируса стала 70-летняя жительница префектуры Ибараки, она умерла год назад. Тогда врачи диагностировали у нее ишемический инсульт. Позже врачи выяснили, что она заразилась вирусом Оз.

Результат анализа крови, взятый при госпитализации, показал снижение уровня тромбоцитов, нарушение работы печени и наличие острой воспалительной реакции. Также врачи обнаружили на теле пациентки след от укуса клеща. При этом врачи отмечают, что заражение необязательно приведет к летальному исходу — наличие антител говорит о том, что несколько жителей страны уже переболели этим вирусом. Однако случай пожилой женщины — первый случай заболевания и первый фатальный.

Вирус Оз впервые был обнаружен в Японии в 2018 году. Он может распространяться через укусы клещей, однако случаев заражения людей не было.

Ранее сообщалось, что в США отвергли версию о начале пандемии коронавируса из-за инцидента в Уханьском институте. К такому выводу пришли американские разведслужбы. Соответствующая информация содержится в докладе, переданном Конгрессу, рассекреченная версия которого была обнародована в пятницу.