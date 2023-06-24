Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:09, 24 июня 2023Мир

Стало известно о первой жертве вируса Оз

В Японии подтвердили первый фатальный исход от заражения вирусом Оз

Фото: Reuters

Первый случай заражения человека вирусом Оз с летальным исходом зарегистрирован в Японии. Об этом пишет NHK со ссылкой на Минздрав страны.

Жертвой вируса стала 70-летняя жительница префектуры Ибараки, она умерла год назад. Тогда врачи диагностировали у нее ишемический инсульт. Позже врачи выяснили, что она заразилась вирусом Оз.

Результат анализа крови, взятый при госпитализации, показал снижение уровня тромбоцитов, нарушение работы печени и наличие острой воспалительной реакции. Также врачи обнаружили на теле пациентки след от укуса клеща. При этом врачи отмечают, что заражение необязательно приведет к летальному исходу — наличие антител говорит о том, что несколько жителей страны уже переболели этим вирусом. Однако случай пожилой женщины — первый случай заболевания и первый фатальный.

Вирус Оз впервые был обнаружен в Японии в 2018 году. Он может распространяться через укусы клещей, однако случаев заражения людей не было.

Ранее сообщалось, что в США отвергли версию о начале пандемии коронавируса из-за инцидента в Уханьском институте. К такому выводу пришли американские разведслужбы. Соответствующая информация содержится в докладе, переданном Конгрессу, рассекреченная версия которого была обнародована в пятницу.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин заявил о проведении антитеррористических мероприятий в Москве
    Губернатор Липецкой области начал совещание с силовиками в ФСБ
    Воздушная тревога снова объявлена в нескольких областях Украины
    В Одессе на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
    Появились данные о неизвестных людях в камуфляже в Ростове-на-Дону
    Стало известно о первой жертве вируса Оз
    Губернатор призвал жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр
    На купянском направлении уничтожена американская САУ Paladin
    На выезде из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога восстановили движение
    Саперы начали разминирование в российском регионе после отступления ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.