В США отвергли версию о начале пандемии из-за инцидента в Уханьском институте

США отказались от версии о начале пандемии COVID-19 из-за инцидента в Уханьском институте

По оценке всех ведомств разведсообщества США, SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия. Соответствующая информация содержится в докладе, переданном Конгрессу, рассекреченная версия которого была обнародована в пятницу. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что американская разведка не располагает никакими сведениями о том, что к пандемии COVID-19 привел инцидент в Уханьском институте вирусологии (УИВ) в Китае. Также у спецслужб нет прямых свидетельств того, что до пандемии произошел некий инцидент, который был связан с персоналом УИВ и мог привести к распространению вируса. В докладе подчеркивается, что SARS-CoV-2 «не был разработан в качестве биологического оружия».

«В Уханьском институте занимались генной инженерией, но нет указаний на использование в экспериментах SARS-CoV-2», — уточняет американская разведка в своем докладе.

Ранее главный врач московской больницы «Коммунарка» Денис Проценко заявил, что COVID-19 не является искусственно созданным вирусом. По его словам, подобные пандемии человечество переживает раз в 50 лет. «Нашему поколению просто не повезло», — сказал он.