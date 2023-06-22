Главврач «Коммунарки» высказался об искусственном появлении COVID-19

Главврач Коммунарки Проценко назвал появление COVID-19 естественным процессом

Главный врач московской больницы «Коммунарка» Денис Проценко заявил, что COVID-19 не является искусственно созданным вирусом. По его словам, подобные пандемии человечество переживает раз в 50 лет. Его слова передает РБК.

«Когда обсуждают это вирус естественный или вирус, созданный искусственным путем, все-таки мне хочется верить, что это естественный процесс. Такие страшные пандемии случаются в среднем раз в пятьдесят лет. Нашему поколению просто не повезло», — выразил свою позицию Проценко.

По его словам, сейчас пациенты легче переносят симптомы вируса, чем во время пандемии. Для медицинского сообщества наибольший интерес представляют постковидные синдромы, так как последствия перенесенной инфекции продолжают оказывать сказываться на здоровье переболевших.

Ранее сообщалось, что команда медиков под руководством Дениса Проценко подготовила онлайн-курс для пациентов, переболевших COVID-19 и другими тяжелыми вирусными инфекциями. На платформе послевыписки.рф собрана экспертиза пульмонолога, кардиолога, дерматолога, психиатра, невролога, гастроэнтеролога, сомнолога, реабилитолога, нейропсихолога и других специалистов.