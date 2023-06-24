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11:19, 24 июня 2023Бывший СССР

Глава ЛНР заявил о стабильной обстановке в регионе и штатной работе всех служб

Глава ЛНР Пасечник: ситуация стабильная, все под контролем, службы работают штатно

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Луганской народной республики (ЛНР) ситуация стабильная, находится под полным контролем. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Он призвал жителей не поддаваться на провокации, чтобы «не доставлять удовольствие нашим врагам».

Глава ЛНР попросил людей сохранять спокойствие, беречь себя и по возможности не выезжать в сторону границы без особой нужды. Пасечник обратился к землякам: «Сегодня важно руководствоваться только интересами страны, а все разногласия надо забыть до Победы. Победы, которая обязательно будет за нами!»

Президент России Владимир Путин назвал предателями организаторов пригожинского мятежа. Он пообещал им неминуемое наказание.

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    Любовь Ширижик
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