Глава ЛНР заявил о стабильной обстановке в регионе и штатной работе всех служб

Глава ЛНР Пасечник: ситуация стабильная, все под контролем, службы работают штатно

В Луганской народной республики (ЛНР) ситуация стабильная, находится под полным контролем. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Он призвал жителей не поддаваться на провокации, чтобы «не доставлять удовольствие нашим врагам».

Глава ЛНР попросил людей сохранять спокойствие, беречь себя и по возможности не выезжать в сторону границы без особой нужды. Пасечник обратился к землякам: «Сегодня важно руководствоваться только интересами страны, а все разногласия надо забыть до Победы. Победы, которая обязательно будет за нами!»

Президент России Владимир Путин назвал предателями организаторов пригожинского мятежа. Он пообещал им неминуемое наказание.