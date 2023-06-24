В Липецкой области перекопали дороги для остановки проезда

В Липецкой области приостановили движение по части дорог регионального значения

В Липецкой области экскаваторами перекопали части дорог регионального значения для полной остановки проезда техники по трассам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области в своем Telegram-канале.

Для того, чтобы приостановить движение, дорожное полотно намеренно повредили. Областное управление дорог и транспорта уже разработало план по его восстановлению. Отмечается, что рабочих отправят на объекты, как только позволит ситуация.

«Понимаем, какие неудобства из-за этого испытывают жители региона, но безопасность превыше всего. Ещё раз обращаем внимание на серьёзность сложившейся ситуации и рассчитываем на понимание», — говорится в сообщении пресс-службы.