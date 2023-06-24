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17:58, 24 июня 2023Россия

В Липецкой области начали вскапывать трассы

Telegram-канал Shot: трассы в липецкой области начали вскапывать экскаваторами

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Липецкой области, чтобы остановить движение колонны техники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», начали вскапывать трассы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, который публикует соответствующее видео.

На кадрах, снятых местным жителем, видно, что несколько машин стоят на трассе перед экскаваторами, которые перерывают трассу. На месте уже образовался яма, из-за которой машины не могут проехать.

«Как домой ехать, не знаю», — говорит мужчина на видео. При этом местные власти попросили водителей пользоваться альтернативными маршрутами.

Ранее липецкий губернатор Игорь Артамонов заявил, что на данный момент по территории региона продвигается техника ЧВК «Вагнер». Он также отметил, что сейчас ситуация находится под контролем и заявил об отсутствии сбоев в работе критической инфраструктуры.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Нина Ташевская
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