Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 24 июня 2023Россия

Власти сообщили о продвижении техники ЧВК «Вагнер» по Липецкой области

Липецкий губернатор Артамонов заявил о продвижении техники ЧВК «Вагнер» по области

Фото: Reuters

По территории Липецкой области на данный момент продвигается техника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил губернатор российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер". Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — пояснил представитель властей.

Он также отметил, что сейчас ситуация находится под контролем и заявил об отсутствии сбоев в работе критической инфраструктуры. Помимо того, он напомнил о том, что жителям настоятельно рекомендовано не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом виде транспорта.

23 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Группа Вагнера» Евгения Пригожина. Позднее Путин обратился к жителям страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    Кадыров назвал Пригожина предателем, стычки в Ростове и взрывы в Воронеже: что происходит вокруг мятежа ЧВК «Вагнер»?
    Чеченскую колонну менее чем в ста километрах от Ростова-на-Дону сняли на видео
    В России высказались о возможности участия ОДКБ для подавления мятежа
    США обсудили с ЕС и странами G7 ситуацию в России
    Власти сообщили о продвижении техники ЧВК «Вагнер» по Липецкой области
    Тренер назвала пять эффективных упражнений из положения лежа
    В Госдуме заявили о возможности бойцов ЧВК «Вагнер» избежать наказания
    Стало известно о блокировке сайтов изданий главы ЧВК «Вагнер» Пригожина
    Чеченскую колонну заметили в нескольких километрах от Ростова-на-Дону
    В Роскомнадзоре объяснили блокировку сообщества ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.