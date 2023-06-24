Власти сообщили о продвижении техники ЧВК «Вагнер» по Липецкой области

Липецкий губернатор Артамонов заявил о продвижении техники ЧВК «Вагнер» по области

По территории Липецкой области на данный момент продвигается техника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил губернатор российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер". Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — пояснил представитель властей.

Он также отметил, что сейчас ситуация находится под контролем и заявил об отсутствии сбоев в работе критической инфраструктуры. Помимо того, он напомнил о том, что жителям настоятельно рекомендовано не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом виде транспорта.

23 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Группа Вагнера» Евгения Пригожина. Позднее Путин обратился к жителям страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».