Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:14, 24 июня 2023Россия

Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на контрактную службу

Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу в армию по контракту

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о возможности призыва на военную службу по контракту. Текст подписанного главой государства документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие закона распространяется на всех имеющих судимость россиян, за исключением лиц с судимостью за совершение преступлений против половой неприкосновенности, совершивших преступления небольшой и средней тяжести и отбывших наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.

Контракт будет действовать до окончания периода мобилизации, военного положения или военного времени. Особенности заключения контрактов с указанной категорией граждан будет определять Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    Кадыров назвал Пригожина предателем, стычки в Ростове и взрывы в Воронеже: что происходит вокруг мятежа ЧВК «Вагнер»?
    Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на контрактную службу
    ВСУ обстреляли российский приграничный регион
    РПЛ представила календарь на сезон-2023/2024
    На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта
    Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле отменили
    На въезде в Москву заметили на трассе гранатомет и БТР
    Стало известно о прибытии чеченской колонны в Ростов-на-Дону
    Сальдо призвал Пригожина остановиться
    Самойлова опубликовала видео в мини-бикини из отпуска
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.