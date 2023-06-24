Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на контрактную службу

Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу в армию по контракту

Президент России Владимир Путин подписал указ о возможности призыва на военную службу по контракту. Текст подписанного главой государства документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие закона распространяется на всех имеющих судимость россиян, за исключением лиц с судимостью за совершение преступлений против половой неприкосновенности, совершивших преступления небольшой и средней тяжести и отбывших наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.

Контракт будет действовать до окончания периода мобилизации, военного положения или военного времени. Особенности заключения контрактов с указанной категорией граждан будет определять Минобороны России.