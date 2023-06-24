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12:40, 24 июня 2023Россия

Мощный пожар в Воронеже попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в Воронеже

В Воронеже полыхает мощный пожар. Очевидцы сняли его на видео, кадры публикует Telegram-канал «Воронеж №1».

Над местом возгорания поднимается огромный столб черного дыма.

Какой именно объект охвачен огнем, достоверно неизвестно. Городские власти не подтверждали и не комментировали случившееся.

Издание Mash сообщает, что возгорание, предположительно, зафиксировано на городской нефтебазе.

Воронежская область граничит с Ростовской, где находятся вооруженные бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». 23 июня в отношении владельца ЧВК Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

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    Марк Леонов
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