В предполагаемом офисе Пригожина нашли золото, белый порошок и пистолеты

«Фонтанка»: слитки золота и белый порошок нашли в предполагаемом офисе Пригожина

В ходе обысков в предполагаемом офисе основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина силовики обнаружили слитки золота, белый порошок и пистолеты. Об этом сообщает «Фонтанка».

Уточняется, что обыски проводятся в служебных помещениях в отеле «Трезини» в Санкт-Петербурге. В одном из кабинетов, по данным издания, были обнаружены сумки с валютой.

Вместе с купюрами оперативники обнаружили пять килограммов золота в слитках по одному килограмму. «Кроме того, рядом лежали шесть упакованных пистолетов. Отдельно нашлось пять брикетов белого порошка по килограмму каждый», — сказано в материале.

Помимо этого, отмечают журналисты, в отеле были найдены четыре паспорта с разными именами и фотографией человека, который похож на Пригожина. Также сообщается о найденных паспортах с другими фотографиями и с данными Пригожина. «Возможно, это документы для двойников главы группы компаний "Конкорд"», — предполагается в статье.

Ранее сообщалось, что неподалеку от «Трезини» была обнаружена «Газель» с четырьмя миллиардами рублей. Автомобиль был заполнен коробками с пятитысячными купюрами.