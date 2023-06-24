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15:14, 24 июня 2023Россия

Около офиса Пригожина в Петербурге нашли машину с четырьмя миллиардами рублей

«Фонтанка»: около офиса Пригожина в Петербурге нашли машину с четырьмя миллиардами рублей

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Около офиса основателя частной военной компании (ЧВК) Вагнер Евгения Пригожина нашли «Газель» с четырьмя миллиардами рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По их данным, во время обыска отеля «Трезини» в Санкт-Петербурге, который может являться офисом Пригожина, на заднем дворе сотрудники оперативных служб обнаружили белый автомобиль, не принадлежащий никому из Академического переулка.

Газель начали проверять на предмет взрывоопасных предметов и обнаружили коробки, заполненные пятитысячными купюрами. По подсчетам оперативников, всего в коробках находилось около четырех миллиардов рублей.

Ранее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Группа Вагнера» Евгения Пригожина.

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    Никита Абрамов
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