Около офиса Пригожина в Петербурге нашли машину с четырьмя миллиардами рублей

«Фонтанка»: около офиса Пригожина в Петербурге нашли машину с четырьмя миллиардами рублей

Около офиса основателя частной военной компании (ЧВК) Вагнер Евгения Пригожина нашли «Газель» с четырьмя миллиардами рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По их данным, во время обыска отеля «Трезини» в Санкт-Петербурге, который может являться офисом Пригожина, на заднем дворе сотрудники оперативных служб обнаружили белый автомобиль, не принадлежащий никому из Академического переулка.

Газель начали проверять на предмет взрывоопасных предметов и обнаружили коробки, заполненные пятитысячными купюрами. По подсчетам оперативников, всего в коробках находилось около четырех миллиардов рублей.

Ранее в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Группа Вагнера» Евгения Пригожина.