Пушилин заявил о продвижении российских войск в ДНР

Врио главы ДНР Пушилин: российские войска продвинулись на отдельных участках фронта

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск вперед. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что заехал в несколько подразделений, чтобы убедиться в высоком боевом духе бойцов и четком выполнении задач по освобождению территории ДНР. По его словам, на отдельных участках фронта наблюдается позиционное противостояние, на других — продвижение вперед российских войск.

Кроме того, Пушилин обсудил ситуацию с командиром 114-й бригады, которая воюет на Авдеевском направлении. Глава ДНР подчеркнул, текущая обстановка «полностью под контролем».

Ранее Денис Пушилин заявил, что российские подразделения заняли укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении. Сам укрепрайон, рассказал глава ДНР, мешал продвижению российских частей, которые пытались занять его с разных направлений.