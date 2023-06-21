Российские войска заняли «Зверинец» под Марьинкой

Российские войска взяли под полный контроль укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой в ДНР

Российские подразделения заняли укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Сам укрепрайон, рассказал Пушилин, мешал продвижению российских частей, которые пытались занять его с разных направлений. Теперь «Зверинец» находится под полным контролем России, поделился глава ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины хаотично обстреливают Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), чтобы оттянуть его восстановление. Из-за этого в городе не могут развернуть полноценную работу штаба по оказанию помощи освобожденным территориям.