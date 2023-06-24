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00:14, 24 июня 2023Россия

Путин рассказал о вставших на защиту России молодых солдатах и офицерах

Путин заявил, что молодые солдаты и офицеры встали на защиту суверенитета РФ в ходе СВО
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня молодежи рассказал о молодых солдатах и офицерах, которые встали на защиту страны. Видео опубликовано на официальном сайте Кремля.

«В большинстве своем именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надежно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции», — заявил глава государства.

Глава государства призвал молодежь искать свой путь, добиваться успеха, не сдаваться и не опускать руки, когда что-то не получается с первого раза.

Ранее Путин сообщил, что по состоянию на 20 июня российские военные «наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа». При этом конкретных цифр по потерям среди личного состава Вооруженных сил Украины российский лидер не привел, подчеркнув, что «очень значительные».

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    Марина Совина
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