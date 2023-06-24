Мобилизованных и контрактников освободят от уголовной ответственности

Владимир Путин освободил мобилизованных и контрактников от уголовной ответственности

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных и контрактников. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о преступлениях небольшой и средней тяжести. Данный закон закрепит гарантии освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Уточняется, что закон будет действовать и на тех, кто совершил преступление до дня его вступления в силу. Если в отношении них ведется предварительное расследование. Однако есть ряд статей, на которые закон не распространяется: часть 1 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), часть 1 статьи 220 («Незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ»), часть 1 статьи 221 («Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ») и статью 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Кроме того, освободиться от уголовного наказания смогут лица, имеющие судимость и отбывающие наказание. Здесь исключение составят осужденные по статье о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, судимые за преступления по статьями 205 - 205.5 («Террористический акт, Содействие террористической деятельности, Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), статье 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ»), статье 275 («Госизмена»), статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») и статьям 276-280 (Шпионаж, Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, Вооруженный мятеж, Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ и по статьям о диверсиях и экстремистских действиях.

Однако военный освобождается от наказания условно. Далее освободиться может будет, если он получил государственные награды или уволится по отдельным основаниям. Но если освобожденный совершит еще одно преступление во время службы, его будут судить по совокупности приговоров.

Ранее Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на контрактную службу.

