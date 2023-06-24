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16:16, 24 июня 2023Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре объяснили блокировку сообщества ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте»

РКН: ЧВК Вагнер во «ВКонтакте» заблокировали, чтобы пресечь призывы к участию в мятеже

Фото: Gilles Lambert / Unsplash

В Роскомнадзоре объяснили блокировку сообщества ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте». Об этом сообщает ТАСС.

Это было сделано с целью пресечь распространение призывов к участию в военном мятеже.

Ранее стало известно, что в социальной сети «ВКонтакте» заблокировали сообщество ЧВК «Вагнер». Это сделали по требованию Роскомнадзора, так как сообщество попало в Реестр запрещенных ресурсов.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Екатерина Власова
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