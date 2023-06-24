Сообщество ЧВК «Вагнер» заблокировали во «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» заблокировали сообщество ЧВК «Вагнер»

В социальной сети «ВКонтакте» заблокировали сообщество ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС.

Это сделали по требованию Роскомнадзора, так как сообщество попало в Реестр запрещенных ресурсов.

Ранее стало известно, что в районах, где проводится контртеррористическая операция (КТО), может временно ограничиваться работа интернета.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».