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14:13, 24 июня 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о возможном ограничении работы интернета в районах КТО

Роскомнадзор заявил о возможном ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В районах, где проводится контртеррористическая операция (КТО), может временно ограничиваться работа интернета. Об этом россиян предупредили в Роскомнадзоре, комментарий приводится в Telegram-канале РБК.

«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов», — сообщили в ведомстве. Там также ответили на вопрос о работе мессенджера Telegram, заверив, что в настоящий момент его работа не ограничивается.

Ранее 24 июня режим КТО ввели в Москве и Московской области. Его объявили, чтобы пресечь возможные теракты.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о перекрытии въездов и выездов из города.

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    Полина Матюхина
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