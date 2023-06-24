Россиян предупредили о возможном ограничении работы интернета в районах КТО

Роскомнадзор заявил о возможном ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО

В районах, где проводится контртеррористическая операция (КТО), может временно ограничиваться работа интернета. Об этом россиян предупредили в Роскомнадзоре, комментарий приводится в Telegram-канале РБК.

«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов», — сообщили в ведомстве. Там также ответили на вопрос о работе мессенджера Telegram, заверив, что в настоящий момент его работа не ограничивается.

Ранее 24 июня режим КТО ввели в Москве и Московской области. Его объявили, чтобы пресечь возможные теракты.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о перекрытии въездов и выездов из города.