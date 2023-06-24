Собянин опроверг перекрытие выездов из Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг перекрытие выездов из города

Информация о перекрытых въездах и выездах из Москвы не соответствует действительности. Опровержение подобных сообщений опубликовал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в столице могут наблюдаться затруднения в движении транспорта, однако въезд и выезд остаются свободными. Также мэр призвал горожан доверять только официальной информации.

«Призываю вас продолжать сохранять спокойствие. Как подчеркнул в своем обращении Президент, наша сила сегодня — в нашем единстве и консолидации общества», — заявил Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Режим был объявлен для пресечения возможных терактов.

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в Москве из-за введения режима КТО отменили массовые мероприятия.