Мэр Москвы Собянин призвал граждан доверять только официальным источникам информации

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Собянин попросил людей продолжать сохранять спокойствие, напомнив слова президента России Владимира Путина из его обращения о том, что «наша сила сегодня — в нашем единстве и консолидации общества».

Мэр Москвы опроверг появившиеся сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Он объяснил, что из-за усиления мер могут возникать затруднения с движением транспорта.

Ранее 24 июня в столичном регионе был введен режим КТО. Как объяснили в Национальном антитеррористическом комитете, режим был объявлен для пресечения возможных терактов. В связи с этим власти отменили все массовые мероприятия в Москве. Передвижения по городу не затруднены, а все службы работают в полном объеме.