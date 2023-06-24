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14:18, 24 июня 2023Россия

Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации

Мэр Москвы Собянин призвал граждан доверять только официальным источникам информации
Начало событий в новости Собянин опроверг перекрытие выездов из Москвы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Собянин попросил людей продолжать сохранять спокойствие, напомнив слова президента России Владимира Путина из его обращения о том, что «наша сила сегодня — в нашем единстве и консолидации общества».

Мэр Москвы опроверг появившиеся сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Он объяснил, что из-за усиления мер могут возникать затруднения с движением транспорта.

Ранее 24 июня в столичном регионе был введен режим КТО. Как объяснили в Национальном антитеррористическом комитете, режим был объявлен для пресечения возможных терактов. В связи с этим власти отменили все массовые мероприятия в Москве. Передвижения по городу не затруднены, а все службы работают в полном объеме.

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    Любовь Ширижик
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