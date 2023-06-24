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15:33, 24 июня 2023Россия

Еще в трех городах России сообщили о закрытии центров набора бойцов ЧВК «Вагнер»

В Перми, Нижнем Новгороде и Ульяновске закрыли центры набора бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Еще в трех городах России сообщили о закрытии центров набора бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС.

О прекращении работы заявили организации в Перми, Ульяновске и Нижнем Новгороде. Однако в Казани центр продолжает работать в штатном режиме.

Ранее стало известно, что данная организация в Саратовской области остановила работу.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Екатерина Власова
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