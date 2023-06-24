Ростовчан попросили отойти от штаба ЮВО из-за приезда спецназа «Ахмат»

В Ростове-на-Дону жителей попросили отойти от штаба ЮВО из-за прибытия спецназа «Ахмат»

В Ростове-на-Дону жителей попросили отойти от штаба Южного военного округа (ЮВО) из-за прибытия спецназа «Ахмат». Об этом в субботу, 24 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уточняется, что силы чеченского спецназа должны приехать в город в течение часа.

Ранее 24 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы Минобороны и Росгвардии республики выехали в зоны напряженности. «Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!» — подчеркнул глава региона.

Такие действия чеченские силовики предприняли на фоне ситуации с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

