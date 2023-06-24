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11:59, 24 июня 2023Силовые структуры

Кадыров заявил о выехавших в зоны напряженности силовиках из Чечни

Кадыров заявил, что бойцы Минобороны и Росгвардии из Чечни выехали в зоны напряженности

Фото: Илона Палей

Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в зоны напряженности. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram.

«Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!» — заявил Кадыров.

Ранее он писал, что готов принять жесткие меры против мятежных бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». По словам Кадырова, мятеж должен быть подавлен.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Екатерина Власова
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