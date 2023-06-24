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05:21, 24 июня 2023Россия

Саперы начали разминирование в российском регионе после отступления ВСУ

Российские саперы приступили к разминированию в селе Новая Таволжанка Белгородской области

Фото: Reuters

Саперы Западного военного округа ведут разминирование села Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Отмечается, что в Новой Таволжанке Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении оставляли мины и боеприпасы. Задача саперов — обезвредить их в кратчайшие сроки. Специалисты обследуют дома, участки и лесной массив на предмет взрывчатых веществ, противотанковых и противопехотных мин, а также ищут неразорвавшиеся снаряды, которые выпустила артиллерия ВСУ по домам местных жителей.

В Минобороны добавили, что в лесу находят растяжки с противопехотными минами, которые могли бы сработать против мирного населения.

В ведомстве отметили, при обнаружении взрывоопасного предмета жители обращаются к участковому, далее на место приезжает группа саперов. Также военные вместе с участковым обходят дома и дают советы сельчанам о том, что что делать при обнаружении подозрительных предметов.

В течение месяца Белгородскую область более 7800 раз атаковали с территории Украины. Свыше пяти тысяч снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу.

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    Екатерина Подвигина
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