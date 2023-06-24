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10:50, 24 июня 2023Россия

Власти Санкт-Петербурга заявили о спокойной и контролируемой обстановке в городе

Власти Санкт-Петербурга: обстановка спокойная, действуют усиленные меры безопасности

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Обстановка в Санкт-Петербурге спокойная и контролируемая, действуют усиленные меры безопасности. Об этом заявили в пресс-службе городской администрации, сообщает ТАСС.

«Обстановка в Петербурге спокойная и контролируемая. Губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур города», — сообщили власти города.

В пресс-службе также отметили, что «законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании "ЧВК Вагнер Центра", не оказывают влияния на жизнь города».

Ранее стало известно, что силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов дежурят возле входа на территорию центра.

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    Семен Александров
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