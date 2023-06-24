Власти Санкт-Петербурга заявили о спокойной и контролируемой обстановке в городе

Власти Санкт-Петербурга: обстановка спокойная, действуют усиленные меры безопасности

Обстановка в Санкт-Петербурге спокойная и контролируемая, действуют усиленные меры безопасности. Об этом заявили в пресс-службе городской администрации, сообщает ТАСС.

«Обстановка в Петербурге спокойная и контролируемая. Губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур города», — сообщили власти города.

В пресс-службе также отметили, что «законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании "ЧВК Вагнер Центра", не оказывают влияния на жизнь города».

Ранее стало известно, что силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов дежурят возле входа на территорию центра.