Два человека получили огнестрельные ранения в Новой Москве

В Новой Москве два человека получили ранения в результате стрельбы

Два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбе в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, инцидент произошел в Троицке вечером 24 июня. Уточняется, что словесный конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу. В результате пострадал 20-летний парень и его девушка, их госпитализировали. Злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в кафе в подмосковном Подольске. ЧП произошло в воскресенье утром в кафе на Парковой улице. Между группой граждан произошел словесный конфликт, в ходе которого один из участников применил оружие. В результате двое граждан попали в больницу с телесными повреждениями.

