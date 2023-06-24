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20:11, 24 июня 2023Россия

«Ростелеком» прокомментировал стрельбу у своего офиса в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» о видео со стрельбой: никого из сотрудников в здании не было, офис был закрыт

Фото: Reuters

В момент происшествия никого из сотрудников в здании «Ростелекома», по которому была открыта стрельба в Ростове-на-Дону, не было. Об этом представители компании сообщили РИА Новости.

«В офисе "Ростелекома" никого из сотрудников не было, и он был закрыт», — прокомментировали в компании.

Ранее в сети появилось видео, на котором боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» стреляет по входу в здание «Ростелекома», а затем бьет по двери оружием. После этого люди, находившиеся поблизости, разбегаются.

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