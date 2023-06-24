Стрельба бойца ЧВК «Вагнер» по зданию в Ростове-на-Дону попала на видео

RT опубликовал кадры стрельбы бойца ЧВК «Вагнер» по зданию «Ростелекома» в Ростове-на-Дону

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», стреляющий по зданию в Ростове-на-Дону, попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.

На видеозаписи видно, как боец стреляет по входу в здание с близкого расстояния, а затем бьет по двери оружием. После этого находившиеся рядом люди начинают разбегаться. В посте утверждается, что боец «Вагнера» стреляет по зданию «Ростелекома».

Ранее сообщалось, что вблизи захваченного «Вагнером» штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону прозвучало около пяти выстрелов. Корреспондент «Ленты.ру» сообщила, что на этом фоне люди стали отбегать подальше от штаба, однако затем возвращались, чтобы понаблюдать за происходящим.