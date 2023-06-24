Великобритания решила обсудить с союзниками ситуацию в России

Премьер Британии Сунак решил в течение дня обсудить с союзниками ситуацию в России

Великобритания решила в течение дня обсудить со своими союзниками ситуацию в России. Планами поделился премьер-министр королевства Риши Сунак, сообщает ТАСС.

«Мы уже долгое время наблюдаем за действиями России на Украине, которые могут иметь потенциально дестабилизирующий эффект. Мы внимательно следим за развитием ситуации и находимся на связи с нашими союзниками. С некоторыми из них я буду говорить позже сегодня», — заявил политик.

Британский премьер добавил, что главным сейчас для всех сторон должна стать ответственность и защита гражданского населения.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».