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14:13, 24 июня 2023Мир

Великобритания решила обсудить с союзниками ситуацию в России

Премьер Британии Сунак решил в течение дня обсудить с союзниками ситуацию в России

Фото: Kin Cheung / Reuters

Великобритания решила в течение дня обсудить со своими союзниками ситуацию в России. Планами поделился премьер-министр королевства Риши Сунак, сообщает ТАСС.

«Мы уже долгое время наблюдаем за действиями России на Украине, которые могут иметь потенциально дестабилизирующий эффект. Мы внимательно следим за развитием ситуации и находимся на связи с нашими союзниками. С некоторыми из них я буду говорить позже сегодня», — заявил политик.

Британский премьер добавил, что главным сейчас для всех сторон должна стать ответственность и защита гражданского населения.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Семен Александров
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