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06:41, 24 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении российским танком наблюдательного пункта ВСУ

РИА Новости: на авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Танк российской группировки войск «Юг» на авдеевском направлении успешно уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с находившимися на нем военными. Об этом РИА Новости рассказал офицер 1-го армейского корпуса 1-й славянской бригады с позывным Белый.

По его словам, экипаж боевой машины «с ювелирной точностью поразил позицию противника», что подтверждается средствами объективного контроля.

23 июня сообщалось, что танкисты Западной группировки российских войск перешли в наступление на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. «Прямой наводкой ведут удар по позициям противника», — сказал тогда корреспондент «Известий».

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    Марина Совина
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