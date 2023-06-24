РИА Новости: на авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

Танк российской группировки войск «Юг» на авдеевском направлении успешно уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с находившимися на нем военными. Об этом РИА Новости рассказал офицер 1-го армейского корпуса 1-й славянской бригады с позывным Белый.

По его словам, экипаж боевой машины «с ювелирной точностью поразил позицию противника», что подтверждается средствами объективного контроля.

23 июня сообщалось, что танкисты Западной группировки российских войск перешли в наступление на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. «Прямой наводкой ведут удар по позициям противника», — сказал тогда корреспондент «Известий».