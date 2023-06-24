Стало известно о разочаровании военных ВСУ из-за ожиданий от контрнаступления

Times: военные ВСУ разочарованы из-за возложенных на них ожиданий от контрнаступления

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) разочарованы из-за возложенных на них ожиданий от контрнаступления, об этом сообщает британская газета Times.

Стало известно, что спустя три недели после начала наступательных действий на фоне тяжелых потерь украинские военные испытывают злость.

Военный по имени Ильяр, которого прикрепили к команде управления беспилотниками, заявил изданию, что люди, которые ничего в этом не понимают, говорили о контрнаступлении, как о каком-то празднике, ждали, что оно позволит подразделениям ВСУ добраться до моря за несколько дней, не представляя, с какими трудностями придется столкнуться военнослужащим и какую цену заплатить.

«Теперь они видят несколько уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley и говорят: "О, нет!". Это нас злит», — подчеркнул боец, добавив, что между собой украинские военные не используют слово «контрнаступление».

Ранее экс-разведчик США в отставке Скотт Риттер предсказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать поражение Украины из-за провала контрнаступления. По его словам, если Зеленский приедет в Вильнюс, имея на руках лишь погибших или сдавшихся в плен украинцев и уничтоженную технику, то создать видимость уже не удастся, придется признать поражение, причем, проигравшим будет не только Киев, но и весь коллективный Запад.

