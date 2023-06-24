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09:27, 24 июня 2023Россия

Власти Тульской области временно ограничили проезд на трассе М-4 «Дон»

Власти Тульской области временно ограничили транзитный проезд на трассе М-4 «Дон»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Тульской области временно ограничили транзитный проезд в обоих направлениях со стороны Московской и Липецкой областей на трассе М-4 «Дон». Об этом в субботу, 24 июня, сообщает ТАСС.

«На дорогах введен дополнительный контроль. […] В случае острой необходимости следует искать объездные пути. Просьба отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Автомобилистов попросили воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 «Дон».

Ранее стало известно, что по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. Власти Воронежской области попросили граждан временно не пользоваться этой автотрассой и отказаться от индивидуальных транспортных средств.

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    Игорь Дмитров
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