Власти Тульской области временно ограничили проезд на трассе М-4 «Дон»

Власти Тульской области временно ограничили транзитный проезд на трассе М-4 «Дон»

Власти Тульской области временно ограничили транзитный проезд в обоих направлениях со стороны Московской и Липецкой областей на трассе М-4 «Дон». Об этом в субботу, 24 июня, сообщает ТАСС.

«На дорогах введен дополнительный контроль. […] В случае острой необходимости следует искать объездные пути. Просьба отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Автомобилистов попросили воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М-4 «Дон».

Ранее стало известно, что по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. Власти Воронежской области попросили граждан временно не пользоваться этой автотрассой и отказаться от индивидуальных транспортных средств.