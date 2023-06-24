Турчак назвал мятеж бойцов ЧВК «Вагнер» ударом в спину русскому народу

Зампред Совфеда Андрей Турчак назвал мятеж ЧВК «Вагнер» изменой Родине

Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал мятеж бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ударом в спину русскому народу и изменой Родине. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону — судьба русского мира, лучшего «подарка» врагу невозможно придумать», — пишет секретарь генсовета.

Турчак также выразил уверенность, что бунт будет подавлен. Он добавил, что для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг страны и президента России Владимира Путина. Медведев призвал сплотиться, чтобы спасти государство.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».