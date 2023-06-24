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13:37, 24 июня 2023Россия

Турчак назвал мятеж бойцов ЧВК «Вагнер» ударом в спину русскому народу

Зампред Совфеда Андрей Турчак назвал мятеж ЧВК «Вагнер» изменой Родине

Фото: Reuters

Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал мятеж бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ударом в спину русскому народу и изменой Родине. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону — судьба русского мира, лучшего «подарка» врагу невозможно придумать», — пишет секретарь генсовета.

Турчак также выразил уверенность, что бунт будет подавлен. Он добавил, что для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг страны и президента России Владимира Путина. Медведев призвал сплотиться, чтобы спасти государство.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Алиса Удовик
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