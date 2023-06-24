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12:21, 24 июня 2023Мир

В Польше высказались о перспективах контрнаступления ВСУ

Экс-генерал ВС Польши Скшипчак: контрнаступление ВСУ может закончиться через две недели

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак высказался о перспективах контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его предположениям, оно может закончиться через две недели. Его слова передает РИА Новости.

«На мой взгляд, если ВСУ немедленно не нанесут удар где-нибудь в районе Артемовска и не окружат там российских военных, то через две недели уже не о чем будет говорить. И контрнаступление на этом закончится, потому что украинцы израсходуют и истощат свой боевой потенциал», — отметил экс-генерал ВС Польши.

Скшипчак заявил, что украинские войска испытывают проблемы с разминированием. При этом ситуация на фронте остается тяжелой.

Ранее французский политик, бывший член Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо заявил, что украинское контрнаступление провалилось. Он призвал немедленно начать переговоры.

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    Нина Ташевская
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