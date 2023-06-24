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05:08, 24 июня 2023Мир

Французский политик заявил о провале контрнаступления ВСУ

Французский политик Филиппо: о провале украинского контрнаступления пишут даже в США

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают уже даже в США, заявил в Twitter французский политик, бывший член Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо.

По его словам, украинское контрнаступление провалилось. «Об этом много пишет даже американская пресса! В чем смысл делать вид, что оно продолжается?» — задался он вопросом. По мнению Филиппо, возможно цель в том, чтобы разорить западных партнеров «до последнего евро и отправить украинцев на убой».

Французский политик призвал немедленно начать переговоры.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление ВСУ самоубийственным. Как уточнил постпред, украинцы, которые стоят за терактом на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), «помешавшись» на контрнаступлении, «ни во что не ставят интересы своего народа и будущее своей страны».

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    Марина Совина
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