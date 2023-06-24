Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 24 июня 2023Россия

Танки ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону попали на видео

В сети появилось видео из Ростова-на-Дону с танками ЧВК «Вагнер» на улице

В сети появилось видео из Ростова-на-Дону с танками ЧВК «Вагнер» на улице. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видна улица города и два танка, а также бойцы частной военной компании (ЧВК).

23 июня основатель «Группа Вагнера» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Позднее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что появляющиеся в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении данного удара не соответствуют действительности. Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж», по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы. В здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге вошли силовики, оно оцеплено.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Путин назвал предателями организаторов пригожинского мятежа. Он пообещал им неминуемое наказание
    Депутаты Госдумы выступили за консолидацию сил и поддержали Путина
    Многокилометровая пробка в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон» попала на видео
    Глава Северной Осетии призвал земляков не подчиняться приказам Пригожина
    Власти Херсонской области заявили о стабильной ситуации на фронте в регионе
    В центр набора бойцов ЧВК «Вагнер» во Владимире пришли с обысками
    В Елисейском дворце заявили о наблюдении Макрона за ситуацией с ЧВК в России
    Власти Санкт-Петербурга заявили о спокойной и контролируемой обстановке в городе
    Движение на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии закрыли
    Танки ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону попали на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.