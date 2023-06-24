Танки ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону попали на видео

В сети появилось видео из Ростова-на-Дону с танками ЧВК «Вагнер» на улице

В сети появилось видео из Ростова-на-Дону с танками ЧВК «Вагнер» на улице. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видна улица города и два танка, а также бойцы частной военной компании (ЧВК).

23 июня основатель «Группа Вагнера» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Позднее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что появляющиеся в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении данного удара не соответствуют действительности. Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж», по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы. В здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге вошли силовики, оно оцеплено.