Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:21, 24 июня 2023Россия

Путин обратился к втянутым в вооруженный мятеж Пригожина

Президент Путин призвал втянутых в вооруженный мятеж Пригожина не совершать роковую ошибку

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, которых пытаются втянуть в выступление основателя частной военной компании (ЧВК) «Группа Вагнера» Евгения Пригожина, которое ранее назвал вооруженным мятежом. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24», трансляцию ведет онлайн-платформа «Смотрим».

«Тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственный правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях», — сказал глава государства.

Он также выразил уверенность в том, что россиянам удастся отстоять то, что дорого и свято. «Я верю, что вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее», — добавил Путин.

Материалы по теме:
Избиения, угрозы расстрелом, кража танков. Подполковник обвинил ЧВК «Вагнер» в пытках солдат и конфликте с армией России
Избиения, угрозы расстрелом, кража танков.Подполковник обвинил ЧВК «Вагнер» в пытках солдат и конфликте с армией России
8 июня 2023
ФСБ завела на Пригожина дело о мятеже, Суровикин обратился к ЧВК «Вагнер», в Москве усилена безопасность. Что известно?
ФСБ завела на Пригожина дело о мятеже, Суровикин обратился к ЧВК «Вагнер», в Москве усилена безопасность.Что известно?
Сегодня

Ранее Путин заявил, что действия Пригожина являются ударом в спину стране и народу, назвав их отступничеством. Он пообещал, что все виновные в попытке мятежа будут наказаны и ответят не только перед законом, но и перед народом.

23 июня Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Позднее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что появляющиеся в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении данного удара не соответствуют действительности. Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж», по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы. В здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге вошли силовики, оно оцеплено.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости
    Путин назвал предателями организаторов пригожинского мятежа. Он пообещал им неминуемое наказание
    Танк ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону попал на видео
    Российские губернаторы сообщили о поддержке Путина на фоне ситуации с ЧВК
    В Москве перенесли школьные выпускные
    Путин заявил о подтолкнувших к измене «непомерных амбициях» Пригожина
    Путин обратился к втянутым в вооруженный мятеж Пригожина
    Путин пообещал отстоять страну
    Обстановка на улицах Москвы попала на видео
    Путин анонсировал жесткие действия в ответ на смуту
    Путин сообщил о ночном разговоре с командующими всех направлений
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.