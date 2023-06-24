Путин обратился к втянутым в вооруженный мятеж Пригожина

Президент Путин призвал втянутых в вооруженный мятеж Пригожина не совершать роковую ошибку

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, которых пытаются втянуть в выступление основателя частной военной компании (ЧВК) «Группа Вагнера» Евгения Пригожина, которое ранее назвал вооруженным мятежом. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24», трансляцию ведет онлайн-платформа «Смотрим».

«Тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственный правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях», — сказал глава государства.

Он также выразил уверенность в том, что россиянам удастся отстоять то, что дорого и свято. «Я верю, что вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что действия Пригожина являются ударом в спину стране и народу, назвав их отступничеством. Он пообещал, что все виновные в попытке мятежа будут наказаны и ответят не только перед законом, но и перед народом.

23 июня Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Позднее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что появляющиеся в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении данного удара не соответствуют действительности. Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж», по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы. В здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге вошли силовики, оно оцеплено.