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20:14, 24 июня 2023Россия

Въезд на территорию Ростовской области ограничили

Со стороны Краснодарского и Ставропольского краев ограничили въезд в Ростовскую область
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Въезд на территорию Ростовской области ограничили со стороны Краснодарского и Ставропольского краев из Волгоградской и Воронежской областей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Василия Голубева.

«Выезд из Ростовской области свободен. Ограничений на передвижение транспорта на территории Ростовской области нет», — отмечает руководитель пресс-службы Ирина Четвертакова.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области экскаваторами перекопали части дорог регионального значения для полной остановки проезда техники по трассам. Для того чтобы приостановить движение, дорожное полотно намеренно повредили.

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    Алиса Удовик
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