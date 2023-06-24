Со стороны Краснодарского и Ставропольского краев ограничили въезд в Ростовскую область

Въезд на территорию Ростовской области ограничили со стороны Краснодарского и Ставропольского краев из Волгоградской и Воронежской областей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Василия Голубева.

«Выезд из Ростовской области свободен. Ограничений на передвижение транспорта на территории Ростовской области нет», — отмечает руководитель пресс-службы Ирина Четвертакова.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области экскаваторами перекопали части дорог регионального значения для полной остановки проезда техники по трассам. Для того чтобы приостановить движение, дорожное полотно намеренно повредили.

