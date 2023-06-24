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11:08, 24 июня 2023Россия

Депутаты Госдумы выступили за консолидацию сил и поддержали Путина

Спикер Госдумы Володин: депутаты выступают за консолидацию сил и поддерживают Путина

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты выступают за консолидацию сил и поддерживают президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин считает, что история России показала, что внешние угрозы лишь сплачивали наше общество. А все беды происходили именно из-за предательства и внутреннего раскола, рассуждает он.

«Депутаты Государственной Думы, представляя интересы граждан Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают Президента Владимира Владимировича Путина — нашего Верховного Главнокомандующего», — сообщил Володин.

Спикер считает, у ЧВК «Вагнер» есть только один правильный путь: «быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Все иное — предательство!».

Ранее стало известно, что в отношении владельца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». Президент России Владимир Путин назвал предателями организаторов пригожинского мятежа. Он пообещал им неминуемое наказание.

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