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06:53, 24 июня 2023Россия

Губернатор Подмосковья призвал воздержаться от поездок на личном транспорте

Губернатор Подмосковья Воробьев заявил об усилении мер безопасности и проверках на дорогах
Андрей Воробьев

Андрей Воробьев. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале заявил об усилении мер безопасности в регионе.

Он допустил возможные проверки на дорогах на южном направлении, а также призвал воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за ее пределы.

Воробьев отметил, что проводятся антитеррористические мероприятия, ситуация находится на контроле у правоохранительных органов и ФСБ. Губернатор попросил граждан сохранять спокойствие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице проводят антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

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    Марина Совина
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